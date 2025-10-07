Vorwurf des Amtsmissbrauchs: ÖVP-Klubobmann Wöginger will „Verantwortung“ übernehmen

Der ÖVP-Klubobmann muss sich wegen Missbrauchs der Amtsgewalt vor dem Gericht verantworten. Kurz vor Prozessbeginn sollen die zwei mitangeklagten Beamten jeweils eine sogenannte „Verantwortungsübernahme“ eingereicht haben. Auch Wöginger kündigte eine „Verantwortungsübernahme“ an.

Linz – Der Prozess gegen August Wöginger wegen Missbrauchs der Amtsgewalt am Dienstag im Landesgericht Linz hat mit einer möglichen Wende begonnen. Bereits im Vorfeld war bekannt geworden, dass die beiden ebenfalls angeklagten Finanzbeamten eine „Verantwortungsübernahme“ bei Gericht deponiert haben. Im Prozess kündigte dann Wögingers Verteidiger Michael Rohregger an, dass sein Mandant dies ebenfalls tun werde.

Dem ÖVP-Klubobmann wird von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) „Postenschacher“ vorgeworfen. Er soll bei dem ehemaligen Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid, für einen Parteifreund interveniert und dafür gesorgt haben, dass dieser Vorstand des Finanzamts für Braunau, Ried und Schärding wurde. Ebenfalls angeklagt sind zwei Finanzbeamte – der Erstangeklagte war der Leiter der Begutachtungskommission, der Zweitangeklagte Mitglied dieser, Wöginger als Drittangeklagter wird als Bestimmungstäter geführt. Ereignet haben soll sich die mutmaßliche Intervention im Jahr 2017, als Wöginger bereits Abgeordneter im Nationalrat war. Alle drei Angeklagten – für sie gilt die Unschuldsvermutung – bestritten bisher die Vorwürfe. (APA)