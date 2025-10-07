Kommentar

Wiederkehrs Trugschluss

Florian Madl

Kommentarvon Florian Madl

Verletzungen der Schulpflicht können künftig mit Strafen bis 1000 Euro geahndet werden. Ein nicht zu Ende gedachter Gesetzesentwurf, der Schüler kriminalisiert und Lehrer mit unverhältnismäßig hohem Verwaltungsaufwand eindeckt.