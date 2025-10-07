- Überblick
Kommentar
Wiederkehrs Trugschluss
Kommentarvon Florian Madl
Verletzungen der Schulpflicht können künftig mit Strafen bis 1000 Euro geahndet werden. Ein nicht zu Ende gedachter Gesetzesentwurf, der Schüler kriminalisiert und Lehrer mit unverhältnismäßig hohem Verwaltungsaufwand eindeckt.
