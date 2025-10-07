Opferstock-Dieb in Martinau festgenommen: Polizei findet Bargeld und Tatwerkzeug

Nach mehreren Diebstählen aus Opferstöcken in Pfarrkirchen im Lechtal konnte die Polizei am Montag den mutmaßlichen Täter festnehmen.

Am Montag gegen 13.30 Uhr gelang Beamten der Polizeiinspektion Elbigenalp die Festnahme eines 66-jährigen Polen in Martinau. Der Mann stand im Verdacht, in den Pfarrkirchen von Elmen und Martinau Opferstöcke aufgebrochen und daraus Bargeld gestohlen zu haben.

Bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs entdeckten die Polizisten mehr als 1000 Euro – überwiegend Kleingeld – polnische Zloty sowie einige US-Dollar. Außerdem fanden sie mehrere Metallbügel, Klebebänder, eine Taschenlampe und ein Cutter-Messer – mutmaßlich als Hilfsmittel für die Diebstähle.