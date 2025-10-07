Neue Befugnisse

Nach Drohnenalarm am Münchner Flughafen: Bayern will Polizei Abschuss erlauben

Wie kann sich Deutschland gegen Drohnen schützen? Das bayerische Kabinett will die Polizei schnell mit neuen Befugnissen ausstatten. Drohnen sollen künftig auch abgeschossen werden können.

