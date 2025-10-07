Nüssen knacken, Früchte ernten: 30 Osttirolerinnen starten Kompetenzlehrgang

Bis Sommer 2026 entwickeln 30 Frauen aus dem Bezirk in Grund- und Aufbaukursen ihre Potenziale für mehr gesellschaftliches und politisches Engagement. Lienzer Bürgermeisterin Blanik eröffnete als ehemalige Absolventin den Lehrgang.

Lienz – Mit dem ersten Modul „Nüsse knacken – Früchte ernten“ startete am Wochenende eine neue Runde des Frauenkompetenzprogramms in Osttirol. 30 Teilnehmerinnen arbeiten in den kommenden Monaten an Themen wie Selbstwirksamkeit, Führungskompetenz und Sichtbarkeit, aber auch an technischen Bereichen wie künstlicher Intelligenz.

Bei der Eröffnung betonte Bürgermeisterin Elisabeth Blanik, selbst ehemalige Teilnehmerin: „Dieser Lehrgang war für mich ein Meilenstein auf meinem Weg. Frauen brauchen Räume, in denen sie sich weiterentwickeln, vernetzen und ermutigen können. ,Nüsse knacken – Früchte‘ ernten bietet diesen Raum und setzt Voraussetzungen für mehr Engagement in unserer Region.“

© RMO/Bachmann E.

Das Regionsmanagement Osttirol (RMO) organisiert die Lehrgänge seit über 20 Jahren. Seit dem ersten Kurs 2003 wurde das Programm sechsmal durchgeführt und kontinuierlich weiterentwickelt. „Gleichstellung ist für uns ein Auftrag für regionale Entwicklung. Mit dem Frauenlehrgang setzen wir seit Jahren Impulse – und die Erfolge sprechen für sich: Viele Absolventinnen bringen sich heute aktiv in Gesellschaft, Wirtschaft & Politik ein“, erklärt RMO-Geschäftsführer Philipp Schlemmer.

Einige Restplätze frei

Das aktuelle Programm umfasst einen Grundkurs zur Persönlichkeitsentwicklung, einen Aufbaukurs für Führungskompetenzen, Wahlmodule sowie Coaching und Mentoring. In einer Projektwerkstatt erarbeiten die Teilnehmerinnen praktische Lösungsansätze für regionale Herausforderungen.

Finanziert wird der Lehrgang über das LEADER-Förderprogramm. Als Partner fungieren die Arbeiterkammer Tirol und das Management Center Innsbruck (MCI) mit dem Campus Lienz als Veranstaltungsort. Für einige Wahlmodule sind noch Restplätze verfügbar.

Infobox: