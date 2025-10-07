Experten sehen Ende der Rezession in Österreich, aber höhere Teuerung

Der längste Wirtschaftsabschwung der Zweiten Republik soll bald Geschichte sein. Experten von Wifo und IHS rechnen heuer mit einem Wirtschaftswachstum. Die Inflation bleibt heuer mit 3,5 Prozent hoch.

Die Wirtschaftsforscher von Wifo und IHS heben ihre Konjunkturprognose für das laufende Jahr an. Im Juni ging man noch für Österreichs Wirtschaft von einem Nullwachstum (Wifo) bzw. "Mini"-Plus (IHS) von 0,1 Prozent aus, nun wird ein Plus von 0,3 bzw. 0,4 Prozent erwartet. Der längste Wirtschaftsabschwung der Zweiten Republik wäre damit Geschichte.

Lebensmittelpreise haben "kräftig zugelegt"

Die Inflationsprognose für heuer heben die Ökonomen hingegen deutlich an. Nach den Rekord-Inflationsjahren 2022 und 2023 sank die Teuerung 2024 auf 2,9 Prozent. Die von Wifo und IHS erwartete Seitwärtsbewegung bei der Inflation ist heuer aber nicht eingetreten, beide Institute rechnen nun für das laufende Jahr mit 3,5 Prozent. In den letzten Monaten hätten die Lebensmittelpreise "kräftig zugelegt". Und entgegen den Erwartungen habe der Preisauftrieb bei den lohnkostenintensiven Dienstleistungen nicht nachgelassen, so das IHS. Im kommenden Jahr prognostizieren Wifo und IHS einen Rückgang der Teuerung auf 2,4 Prozent.

Arbeitslosigkeit steigt

Die Wirtschaft erhole sich, der Schwung dahinter dürfte aber deutlich hinter früheren Erholungsphasen zurückbleiben, erwartet das IHS und verwies auf die verhaltene internationale Konjunktur und heimische Strukturprobleme. Für 2026 rechnen die Ökonomen mit 1,1 bzw. 0,9 Prozent Wachstum.

Die Erholung der Wirtschaft kommt zeitverzögert am Arbeitsmarkt an: Für heuer erwarten die Ökonomen noch einen Anstieg der Arbeitslosenrate auf 7,5 (Wifo) bzw. 7,4 Prozent (IHS). Im kommenden Jahr soll die Arbeitslosenrate dann auf 7,3 Prozent sinken.

Österreichs Wirtschaft wächst mittelfristig langsamer als Eurozone