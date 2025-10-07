Schüler*innen aus Sillian und Kitzbühel erobern den Gardasee mit dem Fahrrad

60 Schüler*innen der Mittelschulen Sillian und Kitzbühel haben ein beeindruckendes Abenteuer gemeistert: In drei Tagen radelten sie von Sillian bis zum Gardasee. Die sportliche Herausforderung förderte nicht nur die Fitness, sondern auch die Schulpartnerschaft zwischen den Tiroler Bildungseinrichtungen.

Die ambitionierte Radtour startete in Sillian. Jugendliche der dritten und vierten Klassen der MS Sillian sowie die Sportklasse 3s der MS Kitzbühel machten sich gemeinsam auf den Weg. Begleitet wurden die 60 Schüler*innen von zwölf Betreuungspersonen.

Die erste Etappe führte die Gruppe durch das Pustertal. Nach anspruchsvollen 94 Kilometern erreichten die jungen Radfahrer*innen am späten Nachmittag ihr erstes Etappenziel Klausen. Nach einer Pizza verbrachten sie die Nacht in der alten Turnhalle der Stadt – ein besonderes Gemeinschaftserlebnis für die Jugendlichen.

Der zweite Tag brachte weitere 94 Kilometer auf dem Tacho. Von Klausen ging es zunächst entspannt bis Bozen, bevor starker Gegenwind die Fahrt anspruchsvoller machte. Der Radweg führte durch Apfelgärten und entlang der Etsch bis nach Trient. Nach der Ankunft in der Jugendherberge und dem gemeinsamen Abendessen erkundeten die Schüler*innen die Altstadt mit ihrem Domplatz und dem Neptunbrunnen.

Rückreise mit dem Bus

Die finale Etappe am Dienstag führte über den Passo San Giovanni zum Gardasee. Nach 48 Kilometern und dem herausfordernden Anstieg über den Pass wurde die Gruppe mit dem ersten Blick auf den Gardasee belohnt. Die Abfahrt nach Torbole und die Fahrt entlang der Uferpromenade bis nach Riva del Garda bildeten den Abschluss der Tour. Nach einem gemeinsamen Mittagessen und Zeit zum Souvenirshopping traten die Schüler*innen die Heimreise mit dem Bus an.

Das Projekt wurde durch die Trentino-Südtirol Aktion, den Tourismusverband Osttirol und Sport Sunny in Heinfels unterstützt. Für die jungen Teilnehmer*innen war die Radtour nicht nur eine sportliche Herausforderung, sondern auch eine Gelegenheit, neue Freundschaften zu knüpfen.

