Teamcamp als Laufsteg
Fashion and France: WM-Quali-Gegner von Frankreich können sich warm anziehen
Mit dem Start der Länderspielpause richteten sich die Blicke der Fußballfans wieder nach Clairefontaine. Denn die französischen Starkicker ließen es sich auch diesmal nicht nehmen, die Team-Zusammenkunft für eine kleine Modenschau zu nutzen.
Frankreichs Teamkicker bei der Ankunft
Bei der Oktober-Auflage stachen zwei Spanien-Legionäre besonders heraus. Eduardo Camavinga (Real Madrid) und Jules Kounde (FC Barcelona) ließen selbst ihre Mitspieler alt aussehen. Die gesamte Ankunft wurde von zahlreichen Fotografen und Kamerateams begleitet und freilich perfekt inszeniert.
Für die kommenden Gegner in der WM-Quali, Aserbaidschan (Freitag) und Island (Montag), ist schon jetzt klar: Sie müssen sich warm anziehen! (TT.com)