Fashion and France: WM-Quali-Gegner von Frankreich können sich warm anziehen

Mit dem Start der Länderspielpause richteten sich die Blicke der Fußballfans wieder nach Clairefontaine. Denn die französischen Starkicker ließen es sich auch diesmal nicht nehmen, die Team-Zusammenkunft für eine kleine Modenschau zu nutzen.

Frankreichs Teamkicker bei der Ankunft

Bei der Oktober-Auflage stachen zwei Spanien-Legionäre besonders heraus. Eduardo Camavinga (Real Madrid) und Jules Kounde (FC Barcelona) ließen selbst ihre Mitspieler alt aussehen. Die gesamte Ankunft wurde von zahlreichen Fotografen und Kamerateams begleitet und freilich perfekt inszeniert.