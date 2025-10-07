Hochspannung bis zum Schluss: Das Krimifest Tirol 2025 geht ins Finale

Innsbruck – Noch bis 9. Oktober läuft die diesjährige Ausgabe des Krimifests Tirol mit Lesungen prominenter AutorInnen an vielen Orten im ganzen Land (das restliche Programm finden Sie hier). Das TT-Aufenthaltsstipendium ging heuer an Vera Buck. Diese Unterstützung ermöglicht den Aufenthalt in Tirol und würdigt Bucks Engagement im Bereich der Spannungsliteratur. (TT)