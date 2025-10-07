TT-Stipendium an Vera Buck
Hochspannung bis zum Schluss: Das Krimifest Tirol 2025 geht ins Finale
Strahlende Gesichter: (v.l.) Krimifest-Miterfinder Bernhard Aichner, Linda Müller (Haymon Verlag), TT-Stipendiatin Vera Buck, Jacqueline Preiss (TT-Marketing) und Markus Hatzer (Haymon Verlag) bei der Übergabe des TT-Aufenthaltsstipendiums.
© Axel Springer / TT
Innsbruck – Noch bis 9. Oktober läuft die diesjährige Ausgabe des Krimifests Tirol mit Lesungen prominenter AutorInnen an vielen Orten im ganzen Land (das restliche Programm finden Sie hier). Das TT-Aufenthaltsstipendium ging heuer an Vera Buck. Diese Unterstützung ermöglicht den Aufenthalt in Tirol und würdigt Bucks Engagement im Bereich der Spannungsliteratur. (TT)
