Drohungen und Mord

Tiroler Polizei gelang Schlag gegen internationale Zuhälter-Mafia: 45 Frauen befreit

Katja Tersch (Landeskriminalamt), Landespolizeidirektor Helmut Tomac, Innenminister Gerald Karner und Andreas Holzer vom Bundeskriminalamt (v. li.) bei der Präsentation des Ermittlungserfolgs. Im Hintergrund ist das Organigramm der Menschenhändler-Bande zu sehen, die allein in Österreich 45 Kolumbianerinnen in die Prostitution gezwungen hat.
© Daniel Liebl
Thomas Hörmann

Von Thomas Hörmann

Eine Polizeikontrolle in Ischgl war der Auslöser für internationale Ermittlungen, die zum organisierten Verbrechen in Kolumbien führten. Insgesamt wurden elf Mitglieder der Bande festgenommen. Der Chef der Zuhälter-Organisation konnte sich allerdings in die Türkei absetzen.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561