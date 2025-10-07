Drohungen und Mord
Tiroler Polizei gelang Schlag gegen internationale Zuhälter-Mafia: 45 Frauen befreit
Katja Tersch (Landeskriminalamt), Landespolizeidirektor Helmut Tomac, Innenminister Gerald Karner und Andreas Holzer vom Bundeskriminalamt (v. li.) bei der Präsentation des Ermittlungserfolgs. Im Hintergrund ist das Organigramm der Menschenhändler-Bande zu sehen, die allein in Österreich 45 Kolumbianerinnen in die Prostitution gezwungen hat.
© Daniel Liebl
Eine Polizeikontrolle in Ischgl war der Auslöser für internationale Ermittlungen, die zum organisierten Verbrechen in Kolumbien führten. Insgesamt wurden elf Mitglieder der Bande festgenommen. Der Chef der Zuhälter-Organisation konnte sich allerdings in die Türkei absetzen.