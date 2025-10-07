Letzte Ruhestätte
Den Frieden am Waldesrand finden: Längenfeld erhält einen Naturfriedhof
Der Waldboden rund um die Bichlkirche in Längenfeld wird zum neuen Naturfriedhof.
© Rebecca Klocker, rebecca.at
Beschäftigt man sich mit der eigenen Vergänglichkeit, macht man sich zwangsläufig Gedanken darüber, was einmal mit seiner sterblichen Hülle passieren wird. Immer öfter taucht dabei der Wunsch nach einer naturnahen Bestattung auf. Dem will man nun auch im Ötztal durch einen Naturfriedhof gerecht werden.