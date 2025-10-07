Letzte Ruhestätte

Den Frieden am Waldesrand finden: Längenfeld erhält einen Naturfriedhof

Der Waldboden rund um die Bichlkirche in Längenfeld wird zum neuen Naturfriedhof.
Thomas Parth

Beschäftigt man sich mit der eigenen Vergänglichkeit, macht man sich zwangsläufig Gedanken darüber, was einmal mit seiner sterblichen Hülle passieren wird. Immer öfter taucht dabei der Wunsch nach einer naturnahen Bestattung auf. Dem will man nun auch im Ötztal durch einen Naturfriedhof gerecht werden.

