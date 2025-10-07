Mit berührender Leichtigkeit: Filmfestival Kitzbühel ehrt TV-Legende

Iris Berben zählt seit Jahrzehnten zu den Fixsternen der deutschen Film- und Fernsehbranche. Im November erhält sie den Ehrenpreis des 13. Filmfestivals in Kitzbühel.

Wenn das Filmfestival Kitzbühel Ende November zum 13. Mal stattfindet, wird eine Schauspielerin ausgezeichnet, die seit Jahrzehnten zu den Fixsternen der deutschsprachigen Film- und Fernsehbranche zählt. Iris Berben erhält den diesjährigen Ehrenpreis – als „Grande Dame des deutschsprachigen Films“, wie es in der Begründung heißt.

Festivaldirektor Markus Mörth lobt Berben als Künstlerin, „die mit außergewöhnlicher Wandlungsfähigkeit Rollen schafft, die zwischen berührender Tiefe und charmanter Leichtigkeit changieren“. Tatsächlich reicht ihre Filmografie von Gesellschaftskomödien über große Fernsehproduktionen bis hin zu ernsten Charakterstudien. Und noch immer gilt: Wo Berben auftritt, ist Haltung Teil der Performance.

Auch jenseits der Kamera hat die 75-Jährige Spuren hinterlassen. Als Präsidentin der Deutschen Filmakademie fördert sie Nachwuchstalente, mischt sich in politische Debatten ein und verteidigt die Idee eines engagierten Kinos. Ihr Wirken, so Mörth, vereine „Kunst, Haltung und Verantwortung auf einzigartige Weise“.