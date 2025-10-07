George Clooney überrascht mit Drogenbeichte aus seinen wilden Jahren

Los Angeles – Er ist einer der Strahlemänner von Holly­wood: George Clooney (64) zeigt sich regelmäßig gut gelaunt und als liebevoller Ehemann und Familienvater. Beim straffen Arbeitsplan des Workaholics kommt man kaum auf den Gedanken, dass Clooney gelegentlich auch abdriftet. Im Interview mit The Hollywood Reporter erzählt er nun allerdings auch von den Schattenseiten des Gewerbes, und dass er gerade zu der Zeit, als er 30 wurde, viele Drogen genommen hab­e – darunter auch Kokain.

„Ich hatte kein Problem damit. Ich bin nicht wirklich der Typ für Drogen. Koks ist nichts, womit man anfangen sollte.“ Aber er sei damals auf eine Menge Partys gegangen und habe auch deutlich zu viel getrunken, wie er berichtet. „Ich war echt nicht glücklich“, gesteht George. „Ich habe damals eine Serie namens ‚Baby Talk‘ gemacht und habe mich mit dem Produzenten überworfen. Ich habe es hingeschmissen, sie drohten mir mit einer Klage – ich habe eine Menge im TV gemacht, worauf ich nicht stolz bin und in dem ich auch nicht gut war. Ich hab­e oft versagt in dieser Zeit“, bemerkt der Schauspieler selbstkritisch. Nun aber sei er angekommen. (TT)