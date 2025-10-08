- Überblick
Kommentar
Was heißt hier unbescholten?
Kommentarvon Michael Sprenger
Selten ist Amtsmissbrauch bzw. Anstiftung zum Amtsmissbrauch so gut dokumentiert wie im Fall Wöginger. Trotzdem endete der Prozess mit dem Angebot einer Diversion. Wie ÖVP-Obmann Stocker dies alles kommentiert, passt dazu.
