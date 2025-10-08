Kommentar

Was heißt hier unbescholten?

Michael Sprenger

Kommentarvon Michael Sprenger

Selten ist Amtsmissbrauch bzw. Anstiftung zum Amtsmissbrauch so gut dokumentiert wie im Fall Wöginger. Trotzdem endete der Prozess mit dem Angebot einer Diversion. Wie ÖVP-Obmann Stocker dies alles kommentiert, passt dazu.