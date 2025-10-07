Wirtschaft erwartet viele Impulse
Von „super“ bis „zugepflastert“: Meinungen über neuen Bozner Platz gehen auseinander
Am Dienstag wurden auch auf der Nordseite des Platzes mehrere Gleditschien eingesetzt. Der Großteil der Bäume kommt allerdings ins Platzzentrum.
© Michael Domanig
Mit der Pflanzung von 31 Bäumen geht die Neugestaltung des Bozner Platzes im Herzen von Innsbruck ins Finale. Vertreter der Innenstadtwirtschaft zeigten sich am Dienstag voll des Lobes. In der Bevölkerung gehen die Meinungen indes weit auseinander, wie ein TT-Lokalaugenschein zeigt.