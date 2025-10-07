Von „super“ bis „zugepflastert“: Meinungen über neuen Bozner Platz gehen auseinander

Mit der Pflanzung von 31 Bäumen geht die Neugestaltung des Bozner Platzes im Herzen von Innsbruck ins Finale. Vertreter der Innenstadtwirtschaft zeigten sich am Dienstag voll des Lobes. In der Bevölkerung gehen die Meinungen indes weit auseinander, wie ein TT-Lokalaugenschein zeigt.