Wirtschaft erwartet viele Impulse

Von „super“ bis „zugepflastert“: Meinungen über neuen Bozner Platz gehen auseinander

Am Dienstag wurden auch auf der Nordseite des Platzes mehrere Gleditschien eingesetzt. Der Großteil der Bäume kommt allerdings ins Platzzentrum.
© Michael Domanig
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Mit der Pflanzung von 31 Bäumen geht die Neugestaltung des Bozner Platzes im Herzen von Innsbruck ins Finale. Vertreter der Innenstadtwirtschaft zeigten sich am Dienstag voll des Lobes. In der Bevölkerung gehen die Meinungen indes weit auseinander, wie ein TT-Lokalaugenschein zeigt.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561