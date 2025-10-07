Schwerer Arbeitsunfall in Flaurling: Landwirt in Hoflader eingeklemmt

Ein 57-Jähriger musste nach einem Arbeitsunfall am Dienstagvormittag in Flaurling in die Klinik Innsbruck geflogen werden. Laut Polizei war der Mann gegen 11.15 Uhr im Stadel seines Bauernhofes allein damit beschäftigt, mit einem Hoflader Siloballen umzuladen. Dabei fiel ein Ballen auf den Hoflader und drückte ihn gegen das Lenkrad.