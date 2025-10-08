Bundespräsident Van der Bellen in Litauen

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat in Vilnius seinen litauischen Amtskollegen Gitanas Nausėda getroffen. Die beiden Staatschefs diskutierten laut einer Mitteilung der litauischen Präsidentenkanzlei vom Mittwoch Themen wie die Stärkung der europäischen Sicherheit, die Unterstützung der Ukraine oder die Energieunabhängigkeit von Russland.

"Europa hat viele Jahre lang zu wenig in die Verteidigung investiert, aber heute müssen wir entschlossen handeln. Litauen tut dies - unser Verteidigungsbudget wird 2026 fünf Prozent des BIP erreichen", sagte der litauische Präsident demnach. Nausėda betonte die Notwendigkeit, die starke europäische Unterstützung für die Ukraine aufrechtzuerhalten - militärisch, finanziell und humanitär. Er hob hervor, dass die Garantie für die Sicherheit der Ukraine deren Mitgliedschaft in der Europäischen Union sein würde, und sprach sich für die Festlegung eines Zieltermins für den Beitritt im Jahr 2030 aus.

Litauen habe in diesem Jahr zusammen mit den anderen baltischen Staaten die vollständige Energieunabhängigkeit erreicht, stellte Nausėda demnach fest. Er begrüßte die Entscheidung Österreichs, die Importe von russischem Gas zu beenden, als "einen mutigen und prinzipiellen Schritt zur Stärkung der Energiesicherheit Europas".

Für Donnerstag ist für Van der Bellen ein Lokalaugenschein an der litauisch-belarussischen Grenze geplant. Am Freitag ist er dann beim "Arraiolos-Treffen" der nicht-exekutiven Staatsoberhäupter der EU-Staaten in der estnischen Hauptstadt Tallinn dabei.