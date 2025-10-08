Tourenlust trifft Technik
Hondas smarter Dauerläufer vereint Komfort, Technik und Fahrspaß
Die neue Honda NT1100 (Modelljahr 2026) zeigt, dass Touring auch elegant geht: mehr Drehmoment, mehr Komfort, mehr Stil – und dank DCT und elektronischem Fahrwerk fast so entspannt wie ein Sonntagsausflug auf zwei Wolken.
© Honda
Manchmal sind es nicht die lautesten Motorräder, die die Herzen erobern, sondern die, die einfach alles richtig machen. Hondas NT1100 gehört genau in diese Kategorie. Sie ist weder Prahlhans noch Mauerblümchen, sondern ein ehrlicher Allrounder mit Stil – geschaffen für alle, die mehr fahren als posieren.