In Stausee Kops gestürzt: Auto konnte lokalisiert werden, Bergung läuft

Partenen – Bei der Suche nach einem 72-Jährigen, der am vergangenen Donnerstag mit seinem Wagen in Partenen (Montafon) in den Stausee Kops gestürzt ist, konnte am Dienstag der Wagen lokalisiert werden. Das Fahrzeug befindet sich laut Polizei in einer Tiefe von 53 Metern und wurde mit einer Boje markiert. Die Bergung wurde heute fortgesetzt. Am Einsatz sind Taucher des Einsatzkommandos Cobra und die Wasserrettung beteiligt.

Der Wagen war bereits am Dienstagvormittag entdeckt worden, die Bergung gestaltete sich aber schwierig und wurde am Abend abgebrochen. Über den Verbleib des vermissten 72-Jährigen gab es laut Polizei vorerst keine weiteren Erkenntnisse.

72-Jähriger wollte zu Jagdhütte fahren

Bereits am vergangenen Wochenende war mit umfangreichen Maßnahmen nach dem Vermissten gesucht worden. Unter anderem waren ein Spezial-Tauchroboter, ein Schleppsonar und mehrere Tiefseetaucher im Einsatz.