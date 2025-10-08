Einsatz in den Morgenstunden
Großeinsatz der Feuerwehren in St. Anton: Werkstatt am Bauhof steht in Brand
Seit den frühen Morgenstunden stehen zahlreiche Feuerwehren bei einem Brand in St. Anton am Arlberg im Einsatz. Ein Passant nahm gegen 4 Uhr früh eine Rauchentwicklung und Flammen am Dach eines Gebäudes wahr und schlug Alarm.
Daraufhin rückten zahlreiche Einsatzkräfte aus. Derzeit stehen die Feuerwehren St. Anton, Pettneu, Schnann, Strengen, Landeck, Pians und Perfuchsberg im Löscheinsatz. Eine Werkstatt am Bauhof des Tourismusverbandes steht in Brand. Laut Feuerwehr St. Anton wird der Einsatz noch länger dauern. (TT.com)