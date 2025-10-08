Alle Tiwag-Anträge abgelehnt
Dornauer und die SPÖ: Rosenkrieg auf offener Bühne und Polit-Aufreger Übergewinne
Premiere als „wilder Abgeordneter“: Georg Dornauer spielt ab jetzt die One-Man-Show im Landtag. Eine Rolle, die ihm immer schon gefallen hat.
Seit heute gibt es mit FPÖ, Liste Fritz, Grünen und NEOS vier Oppositionsfraktionen und mit Georg Dornauer einen zusätzlichen parteifreien Oppositionellen im Landtag. Es war ein spannungsgeladener Herbstauftakt. Vor allem für die Tiroler Sozialdemokraten.