Showdown im Landtag

Dornauer und die Tiroler SPÖ: Rosenkrieg auf offener Bühne

Premiere als „wilder Abgeordneter“: Georg Dornauer dürfte heute die One-Man-Show im Landtag einnehmen. Eine Rolle, die ihm immer schon gefallen hat.
Peter Nindler

Ab heute gibt es mit FPÖ, Liste Fritz, Grünen und NEOS vier Oppositionsfraktionen und mit Georg Dornauer einen zusätzlichen parteifreien Oppositionellen im Landtag. Es dürfte ein spannungsgeladener Herbstauftakt werden. Vor allem für die Tiroler Sozialdemokraten.