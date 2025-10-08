Showdown im Landtag
Dornauer und die Tiroler SPÖ: Rosenkrieg auf offener Bühne
Premiere als „wilder Abgeordneter“: Georg Dornauer dürfte heute die One-Man-Show im Landtag einnehmen. Eine Rolle, die ihm immer schon gefallen hat.
© EXPA/JOHANN GRODER
Ab heute gibt es mit FPÖ, Liste Fritz, Grünen und NEOS vier Oppositionsfraktionen und mit Georg Dornauer einen zusätzlichen parteifreien Oppositionellen im Landtag. Es dürfte ein spannungsgeladener Herbstauftakt werden. Vor allem für die Tiroler Sozialdemokraten.