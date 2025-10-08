Tirol hat bei der Sportlerwahl gleich mehrere heiße Eisen im Feuer

In zwölf Kategorien werden am Mittwochabend (20.15 Uhr, ORF 1) auf der Lotterien-Sporthilfe-Gala in Wien Persönlichkeiten mit den nach Legende Niki Lauda benannten NIKI-Awards ausgezeichnet. Die Gewinner des Special Awards (Lebenswerk) stehen mit den Formel-1-Größen Gerhard Berger, Helmut Marko und Toto Wolff bereits fest.

Beim Fest mit 1500 Gästen könnten neben Berger weitere Tiroler im Rampenlicht stehen: Als „Sportlerin des Jahres 2025“ nominierten die Sportjournalisten von Sports Media Austria (SMA) u. a. Janine Flock (Skeleton) und Stephanie Venier, bei den Herren Raphael Haaser (beide Ski alpin).