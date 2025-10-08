Tirol hat bei der Sportlerwahl gleich mehrere heiße Eisen im Feuer
In zwölf Kategorien werden am Mittwochabend (20.15 Uhr, ORF 1) auf der Lotterien-Sporthilfe-Gala in Wien Persönlichkeiten mit den nach Legende Niki Lauda benannten NIKI-Awards ausgezeichnet. Die Gewinner des Special Awards (Lebenswerk) stehen mit den Formel-1-Größen Gerhard Berger, Helmut Marko und Toto Wolff bereits fest.
Beim Fest mit 1500 Gästen könnten neben Berger weitere Tiroler im Rampenlicht stehen: Als „Sportlerin des Jahres 2025“ nominierten die Sportjournalisten von Sports Media Austria (SMA) u. a. Janine Flock (Skeleton) und Stephanie Venier, bei den Herren Raphael Haaser (beide Ski alpin).
Auch in der Mannschaft (Skisprungteam/Männer), bei der „Trainerpersönlichkeit des Jahres“ (Andreas Widhölzl/Skispringen) und in der Kategorie „Aufsteiger des Jahres“ (Lilli Tagger/Tennis) stehen Tiroler im Fokus. (TT.com)