Hubschrauber über Inn: Sucheinsatz nach vermisster Person in Pfaffenhofen

Pfaffenhofen – Im Oberland läuft derzeit ein Sucheinsatz am Inn. Bei Telfs/Pfaffenhofen wird seit 7.45 Uhr nach einer vermeintlich vermissten Person gesucht.

An der Suche beteiligt sind die Wasserrettung, Feuerwehren und Polizei mit Suchhunden. Zeugen berichten, dass der Polizeihubschrauber Libelle Tirol den Fluss mehrfach überflog. Alle Innbrücken bis Innsbruck wurden mit Posten besetzt. (TT.com)