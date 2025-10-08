Möglicher Ertrinkungsunfall

Hubschrauber über Inn: Sucheinsatz nach vermisster Person in Pfaffenhofen beendet

Pfaffenhofen – Im Oberland lief am Mittwochvormittag ein Sucheinsatz am Inn. Bei Telfs/Pfaffenhofen wurde gegen 7.45 Uhr nach einer vermissten Person gesucht. Mittlerweile konnte eine Person tot aufgefunden werden. Details zur Identität und dem Unfallhergang sind noch nicht bekannt.

An der Suche beteiligt waren die Wasserrettung, Feuerwehren und Polizei mit Suchhunden. Zeugen berichten, dass der Polizeihubschrauber Libelle Tirol den Fluss mehrfach überflog. Alle Innbrücken bis Innsbruck wurden mit Posten besetzt. (TT.com)

