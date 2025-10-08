STIHL Tirol punktet mit Teamgeist und Zusammenhalt

Ein Unternehmen ist mehr als die Summe von Mitarbeitenden, Gebäuden, Maschinen und Prozessen, mehr als Produktion oder Dienstleistung.

Beim Gartengeräte-Hersteller STIHL Tirol mit Sitz in Langkampfen ist man überzeugt: Ein Unternehmen ist eine starke und verlässliche Gemeinschaft von Menschen, die miteinander arbeiten, um gemeinsam Ziele zu erreichen, die zusammenhalten und sich mit dem Unternehmen identifizieren.

Die Kraft der attraktiven Marke STIHL, die Fachkompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie das familiäre Betriebsklima machen das Unternehmen stark. Am Standort werden Rasen- und Aufsitzmäher, Motorsägen, Heckenscheren und zahlreiche weitere STIHL Produkte hergestellt, viele davon mit Akku-Antrieb.

Nicht nur die STIHL-Produkte made in Tirol – wie zahlreiche Rasenmäher – erzielten in dieser Gartensaison renommierte Testsiege, freuen durfte man sich 2025 auch über schöne Auszeichnungen und Erfolge der besonderen Art.

„Wir sind inklusiv“

Die Prämierung „Ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb“ würdigt die herausragende Qualität der Ausbildung und bestätigte einmal mehr, dass STIHL Tirol ein attraktiver und verantwortungsbewusster Arbeitgeber für junge Talente ist. Das unterstreicht auch der Tiroler Landessieg des Mechatronik- und Automatisierungstechnik-Lehrlings Michael Sammer beim Lehrlingswettbewerb „Tyrolskills 2025“ sowie weitere tolle Platzierungen von Lehrlingen des Gartengeräte-Herstellers.

Besonders stolz ist man bei STIHL Tirol auch auf die Prämierung „Wir sind inklusiv“, die vom Sozialministeriumservice Tirol für vorbildliches Engagement bei der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen oder gesundheitlichen Beeinträchtigungen vergeben wird.

Bereits 2015, 2019 und 2022 erhielt das Unternehmen die Anerkennung, 2025 wurde diese erneut bestätigt.