Red Bull angelte sich den nächsten Skistar: „Träume werden wahr“

Teamkollege Henrik Kristoffersen überreichte das Kapperl vom Sponsor, der Athlet selbst wirkte sichtlich gerührt: Der neueste Zugang im roten Bullenstall heißt Timon Haugan.

„Träume werden wahr! Ich bin mehr als aufgeregt“, schrieb der 28-jährige Norweger, der auf der Hirscher-Skimarke Van Deer im Vorjahr drei Weltcupsiege einfuhr, auf Instagram.