Kristoffersen überreichte Kapperl
Red Bull angelte sich den nächsten Skistar: „Träume werden wahr“
Timon Haugan fuhr im Slalom von Sun Valley zu seinem dritten Saisonsieg. Zuvor stand der Norweger bereits in Schladming und Alta Badia ganz oben.
© APA/AFP/PATRICK T. FALLON
Teamkollege Henrik Kristoffersen überreichte das Kapperl vom Sponsor, der Athlet selbst wirkte sichtlich gerührt: Der neueste Zugang im roten Bullenstall heißt Timon Haugan.
„Träume werden wahr! Ich bin mehr als aufgeregt“, schrieb der 28-jährige Norweger, der auf der Hirscher-Skimarke Van Deer im Vorjahr drei Weltcupsiege einfuhr, auf Instagram.
Die Red-Bull-Familie gratuliert gleich: Slalom-Konkurrent Alex Vinatzer und US-Speed-Queen Lindsey Vonn gehörten zu den ersten, die ihre Glückwünsche übermittelten. (TT.com)