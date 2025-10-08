Ben Zucker kommt zum „Top of the Mountain Spring Concert“ nach Ischgl

Nach seiner großen Konzerttour Anfang des Jahres kommt Ben Zucker für ein Konzert nach Ischgl. Mit seiner Band ist der deutsche Schlagersänger am 19. April beim „Top of the Mountain Spring Concert“ auf der Idalp-Bühne zu hören.

Zucker wird seine Hits wie etwa „Was für eine geile Zeit“, „Guten Morgen Welt“ und „Der Sonne entgegen“ zum Besten geben und die Menge vor der Bergkulisse zum Beben bringen.

Der Tagesskipass inklusive Konzert kostet 95 Euro für Erwachsene und Senioren sowie 60 Euro für Kinder. Inhaber von Skiverbundtickets (Freizeitticket Tirol, Regiocard Südbünden, Snow Card Tirol und graubündenCARD) genießen freien Zutritt zum Konzert.

Eröffnet wird die Wintersaison in Ischgl heuer von einem Weltstar. Rita Ora tritt am 29. November beim „Top of the Mountain Opening Concert“ auf. (TT.com)