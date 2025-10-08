Top of the Mountain Spring Concert

Schlager auf der Idalp: Ben Zucker kommt zum Osterkonzert nach Ischgl

Schlagersänger Ben Zucker tritt am 19. April in Ischgl auf.
© TVB Paznaun – Ischgl

Nach seiner großen Konzerttour Anfang des Jahres kommt Ben Zucker für ein Konzert nach Ischgl. Mit seiner Band ist der deutsche Schlagersänger am 19. April beim „Top of the Mountain Spring Concert“ auf der Idalp-Bühne zu hören.

Zucker wird seine Hits wie etwa „Was für eine geile Zeit“, „Guten Morgen Welt“ und „Der Sonne entgegen“ zum Besten geben und die Menge vor der Bergkulisse zum Beben bringen.

Der Tagesskipass inklusive Konzert kostet 95 Euro für Erwachsene und Senioren sowie 60 Euro für Kinder. Inhaber von Skiverbundtickets (Freizeitticket Tirol, Regiocard Südbünden, Snow Card Tirol und graubündenCARD) genießen freien Zutritt zum Konzert.

Eröffnet wird die Wintersaison in Ischgl heuer von einem Weltstar. Rita Ora tritt am 29. November beim „Top of the Mountain Opening Concert“ auf. (TT.com)

Mehr zum Thema:

undefined

„Top of the Mountain“

Saisonstart mit Pop-Größe: Rita Ora kommt für ein Konzert nach Ischgl

Für Sie im Bezirk Landeck unterwegs:

Monika Schramm

Monika Schramm

+4350403 2923

Matthias Reichle

Matthias Reichle

+4350403 2159