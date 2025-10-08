Windkraft wird zum satirischen Bühnenstück in Sellrain
Die Melachbühne Sellrain spielt heuer Ende Oktober/Anfang November eine satirische Komödie mit dem Namen „Gegenwind“ von Reinhold Seibold.
Sellrain - Die Theatergruppe Sellrain lädt im Oktober und November 2025 zu insgesamt sechs Aufführungen in den Mehrzwecksaal Sellrain ein. Die Vorstellungen finden an zwei Wochenenden statt und versprechen unterhaltsame Theaterabende bei freier Platzwahl. Die Premiere findet am Freitag, 24. Oktober, um 20 Uhr statt.
Weitere Termine
- Samstag 25.10.2025 20.00 Uhr
- Sonntag 26.10.2025 18.00 Uhr
- Donnerstag 06.11.2025 20.00 Uhr
- Freitag 07.11.2025 20.00 Uhr
- Sonntag 09.11.2025 18.00 Uhr
In dem Stück „Gegenwind“ dreht sich alles um die Windig AG, die hinsichtlich Windkraft das Vorzeigeunternehmen in Tirol ist. Sie will einen großen Windpark errichten. Tatkräftig unterstützt wird sie durch die österreichische Regierung, allen voran Wirtschaftsminister Dieter Drollig mit seiner Pressesprecherin Paula Plauderer. Trotz dieser Unterstützung stößt man allerdings bald auf Gegenwind, sowohl von außen wie auch von innen.
Die Freitags- und Donnerstagsvorstellungen beginnen jeweils um 20 Uhr, während die Sonntagsaufführungen bereits um 18 Uhr starten. Für alle, die sich Karten sichern möchten, bietet die Theatergruppe eine telefonische Reservierungsmöglichkeit unter der Nummer 0664/238 20 90 an. Reservierungen werden täglich zwischen 18 und 20 Uhr entgegengenommen, alternativ können Interessierte auch per WhatsApp oder SMS einen Platz vorbestellen. (TT)