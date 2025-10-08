Dschungel-Abenteuer im Rathaussaal Telfs: „Tarzan“ als modernes Familienmusical

Das Theater Liberi bringt am 22. November die Geschichte des berühmten Dschungelhelden als mitreißendes Musical nach Telfs. Die moderne Inszenierung des Klassikers verspricht ein unterhaltsames Live-Erlebnis für die ganze Familie mit eigens komponierten Songs und einer emotionalen Geschichte über Identitätssuche und Zugehörigkeit.

Telfs – Aufeinandertreffen zweier Welten: Im Musical-Highlight „Tarzan“ erlebt das Publikum gemeinsam mit dem Titelhelden ein atemberaubendes Dschungel-Abenteuer. Hin- und hergerissen zwischen Affen- und Menschenwelt, versucht Tarzan herauszufinden, wohin er eigentlich gehört.

Im Mittelpunkt der Handlung steht ein Junge, der nach einem Schiffsunglück an der afrikanischen Küste von der Affendame Kala aufgenommen und großgezogen wird. Obwohl Tarzan bei den Affen ein Zuhause findet, lässt ihn der Anführer Kerchak spüren, dass er anders ist. Als eine Forschergruppe um Professor Porter und seine Tochter Jane den Dschungel erkundet, trifft Tarzan erstmals auf Menschen. Während er und Jane sich näherkommen, droht seiner Affenfamilie plötzlich Gefahr.

Die Musicaladaption rückt besonders Tarzans innere Zerrissenheit zwischen Affen- und Menschenwelt in den Fokus. „Tarzan ist eben nicht nur der Held, sondern er hat auch Zweifel und braucht die Hilfe seiner Freunde, um seinen Weg zu finden“, erklärt Hauptdarsteller Niklas Schinke. Die Musik von Christoph Kloppenburg und Hans Christian Becker treibt die Handlung voran und bietet eine abwechslungsreiche Mischung verschiedener Genres.