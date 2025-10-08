Familientag auf der Hohen Salve: Volles Programm für Groß und Klein

Am 12. Oktober locken die Bergbahnen Hohe Salve in Hopfgarten und Itter mit einem besonderen Angebot: Alle Besucher können zum halben Preis auf den Gipfel fahren und dort ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm genießen.

Hopfgarten, Itter – Der Familientag auf der Hohen Salve am 12. Oktober beginnt um 10:30 Uhr mit einem Konzert der Eiskönigin Elsa – ein Highlight für alle kleinen Prinzessinnen und Prinzen, die gerne in ihren Lieblingskostümen kommen dürfen. Nach dem Auftritt gibt es die Möglichkeit, Elsa und Olaf beim Meet & Greet persönlich zu treffen. Ein zweites Konzert findet um 14 Uhr statt. In der Zwischenzeit können die Kinder an einer betreuten Bastelstation kreativ werden.

Lieblinge der Gäste sind auch Alpakas vom "Hinterheacha Bauern" aus Angerberg, die beim Alpengasthof Rigi zu Besuch sind. Während die Vierbeiner auf Rundgängen bestaunt werden können, bietet eine Schminkstation die Möglichkeit für eine kleine Verwandlung. Auf dem Gipfel der Kleinen Salve sorgen Zuckerwatte und gebrannte Mandeln für süße Gaumenfreuden. Sportliche Kinder können sich beim Gaudi-Parcours austoben und ihr Geschick unter Beweis stellen. Magisch wird es ab 12:00 Uhr auf der KRAFTalm, wenn eine Zaubershow die Besucher*innen in ihren Bann zieht.