Kulturnacht Außerfern: Fünf Gemeinden verwandeln sich in Kulturbühne

Am 11. Oktober öffnen über zwölf Veranstaltungsorte in Reutte, Bichlbach, Breitenwang, Vils und Höfen ihre Türen für die Kulturnacht Außerfern. Von 17 bis 22 Uhr erwartet Besucher ein vielfältiges Programm mit Musik, Kunst und Geschichte für die ganze Familie.

Außerfern – Die Kulturnacht Außerfern verspricht einen Abend voller Entdeckungen. In Vils eröffnen Jagdhornbläser um 17 Uhr den Kulturreigen in der Pfarrkirche. Musikliebhaber können später Querflöten-Duette in der Floriankapelle genießen.

Kunstinteressierte erwartet eine breite Palette: von Naturfotografie und Holzskulpturen im Kulturforum Breitenwang bis zu einer Ausstellung im Zunftmuseum Bichlbach. Die Burgenwelt Ehrenberg zeigt zum letzten Mal ihre aktuelle Ritter-Ausstellung.

Geschichtsbegeisterte kommen bei Führungen durch historische Gebäude auf ihre Kosten. Im Flugzeugmuseum Höfen informiert ein Vortrag über historische Flugzeugabstürze. Das Museum im Grünen Haus beleuchtet in Kurzführungen Reuttes Rolle als „Spielball der Mächte“.

Familien mit Kindern finden ein spezielles Programm: Eine Ritter-Rätsel-Rallye in der Burgenwelt Ehrenberg verspricht Spaß und eine „Ernennung“ zum Ritter oder Burgfräulein. Im Museum im Grünen Haus wartet ein Aktivprogramm.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei, Spenden sind willkommen. Ein Gewinnspiel lockt mit Preisen für zukünftige Kulturevents.