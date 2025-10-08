Schwerer Internetbetrug

Investment entpuppte sich als Betrug: Tirolerin verlor mehr als 10.000 Euro

Hall in Tirol – Ein vermeintlich gewinnbringendes Investment wurde für eine Tirolerin zum herben Verlust. Wie die Polizei berichtet, wurde die 36-Jährige im Juni auf einer Social-Media-Plattform von einem Unbekannten kontaktiert und davon überzeugt, ihr Geld zu investieren.

Die Frau überwies im Verlauf der darauffolgenden Wochen mehr als 10.000 Euro auf mehrere ausländische Konten. Gewinn bekam sie keinen ausbezahlt. Im Oktober erstattete sie Anzeige. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. (TT.com)

