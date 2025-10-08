Radfahrer stießen in Innsbruck zusammen: Polizei sucht nach Zeugen

Die verletzte Radfahrerin meldete sich erst zwei Tage nach dem Unfall bei der Polizei. Sie zog sich eine Schulterverletzung zu.

Innsbruck – Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall in Innsbruck nach einem Radfahrer und mögliche Zeugen. Der Vorfall ereignete sich bereits am 1. Oktober gegen 18.30 Uhr in der Amraserstraße. Eine 33-jährige Radfahrerin war in südöstliche Richtung unterwegs, als sie von einem Radfahrer – der rechts vom Gehsteig kam – touchiert wurde.

Beide kamen dabei zu Sturz. Die Spanierin zog sich eine Schulterverletzung zu. „Ein Datenaustausch zwischen den beiden Unfallbeteiligten erfolgte nicht. Die Frau meldete erst zwei Tage später den Vorfall“, berichtet die Polizei.