Pater Martin lädt ein: Teestube Lienz erweitert Öffnungszeiten auf vier Tage pro Woche

Die Teestube im Franziskanerkloster Lienz öffnet ab 14. Oktober wieder ihre Türen und bietet Bedürftigen künftig auch freitags einen Zufluchtsort. Das Angebot richtet sich an obdachlose und einsame Menschen sowie an jene mit geringem Einkommen.

Lienz – Ab Mitte Oktober können Bedürftige in Lienz wieder auf einen warmen Ort zählen. Die Teestube im ersten Stock des Franziskanerklosters (Muchargasse 4) nimmt am 14. Oktober ihren Betrieb auf. Neu ist die Erweiterung der Öffnungszeiten: Neben Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ist die Einrichtung nun auch freitags von 11 bis 15 Uhr geöffnet.

„Gerade in der kalten Jahreszeit sind Orte wie die Teestube wichtig. Sie bieten nicht nur Wärme und eine Mahlzeit, sondern auch menschliche Nähe", erklärt Elisabeth Rathgeb, Direktorin der Caritas Tirol.

Die Teestube versteht sich als konsumfreier Raum, in dem Besucher*innen kostenlosen Tee, Kaffee, alkoholfreie Getränke und eine Klostersuppe erhalten. Zeitungen, Spiele und Musik sorgen für eine angenehme Atmosphäre.

Pater Martin aus dem Franziskanerkloster wünscht sich, „dass dieser Ort nicht nur die Hände wärmt, sondern auch die Herzen“. Für Dekan Franz Troyer stellt die Teestube einen stillen, treuen Dienst an Menschen dar, die es nicht so leicht haben.