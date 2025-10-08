Hoch „Sieglinde“ beschert Tirol ein „goldenes Wochenende“: So wird das Wetter

Nach einem etwas kühlen und feuchten Start in die Woche steht in den kommenden Tagen eine Wetterbesserung bevor. Am Wochenende zeigt sich der Oktober dann von seiner goldenen Seite.

Innsbruck – Die angezuckerten Berge, gepaart mit teils zapfigen Frühtemperaturen, sorgten zu Wochenbeginn eher für winterliche Stimmung in Tirol. Doch nicht nur an den immer bunter werdenden Bäumen ist der Herbst klar zu erkennen: Die Temperaturen machen in den kommenden Tagen wieder einen Sprung nach oben.