Nächste Abkühlung in Sicht
Hoch „Sieglinde“ beschert Tirol ein „goldenes Wochenende“: So wird das Wetter
In den kommenden Tagen wird sich in Tirol weitgehend die Sonne durchsetzen. Perfekt für einen Herbstspaziergang, wie bei Irma van Hattem in Stams mit Blick auf die Mieminger Kette oder bei Doris Hellensteiner, die in Breitenwang einen besonders bunten Ahorn entdeckt hat.
© Leserfotos: Irma van Hattem, Doris Hellensteiner
Nach einem etwas kühlen und feuchten Start in die Woche steht in den kommenden Tagen eine Wetterbesserung bevor. Am Wochenende zeigt sich der Oktober dann von seiner goldenen Seite.
Innsbruck – Die angezuckerten Berge, gepaart mit teils zapfigen Frühtemperaturen, sorgten zu Wochenbeginn eher für winterliche Stimmung in Tirol. Doch nicht nur an den immer bunter werdenden Bäumen ist der Herbst klar zu erkennen: Die Temperaturen machen in den kommenden Tagen wieder einen Sprung nach oben.