Josh., Marc Pircher & Co: Diese Stars bringen die Innsbrucker Herbstmesse zum Klingen

Es ist wieder Messezeit in Tirol: Den Auftakt macht die Innsbrucker Herbstmesse mit mehr als 300 Ausstellerinnen und Ausstellern, die ihre Neuheiten und Ideen präsentieren. Auch musikalisch wird einiges geboten. In der ORF Radio Tirol Musiklounge stehen täglich bekannte Künstler auf der Bühne, darunter Marc Pircher, die Nockis, Nik P., Lemo und beim TT-Tag am Samstag auch Josh.

Innsbruck – Ab Mittwoch sind die Pforten der Innsbrucker Herbstmesse bis einschließlich Sonntag geöffnet und das Programm scheint nicht zu enttäuschen. Messebesucherinnen und -besucher können sich auf ein vielfältiges Angebot zu klassischen Messethemen und auf Verkostungen und Probierstände freuen. Inspirationen für das eigene Heim, kulinarische Highlights und neue Stücke für den Kleiderschrank laden zu einem Familien- und Einkaufserlebnis ein. Wer die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln plant, sollte wissen, dass im Ticketpreis die öffentliche An- und Abreise aus ganz Tirol inkludiert ist.

Besonders für TT-Clubmitglieder zahlt sich der Messebesuch aus, denn sie können die Messe kostenlos besuchen. Eine Begleitperson zahlt außerdem nur sieben Euro anstatt des regulären Eintrittspreises von neun Euro.

Musik ist Trumpf

Für beste Stimmung sorgen zudem zahlreiche Live-Auftritte von bekannten Künstlerinnen und Künstlern in der ORF Radio Tirol Musiklounge: Der ideale Treffpunkt nach dem Messebesuch, um Stars hautnah zu erleben und entspannt den Feierabend genießen. Die Konzerte finden im zweiten Stock der Halle A statt.

Die Tiroler Sängerin Lena Schaur steht beim TT-Tag am Samstag um 15.20 Uhr auf der Bühne. © HANS LEITNER

Josh. kommt zum TT-Tag am Samstag

Jedes Jahr gibt es im Rahmen der Musiklounge einen speziellen TT-Tag. Heuer ist das der Samstag. Er wird um 15.20 Uhr mit Lena Schaur eröffnet. Weiter geht es um 16.40 Uhr mit den Tagträumern.

Ein Höhepunkt nicht nur des Samstags, sondern wohl der ganzen Herbstmesse stellt der Auftritt von Austropop-Superstar Josh. am Samstag um 18 Uhr dar. Er ist einer der erfolgreichsten heimischen Künstler der Gegenwart und wird seine bekanntesten Hits performen.

Musikprogramm auf der Herbstmesse Mittwoch, 7. Oktober 13.30 Uhr Messeeröffnung

15.00 Uhr Natalie Holzner

15.50 Uhr Marc Pircher

16.40 Uhr Sassy und Band

18.00 Uhr Nockis Donnerstag, 8. Oktober 15.20 Uhr Chevy 57

16.40 Uhr Nik P.

18.00 Uhr Smokie

19.20 Uhr ORF Radio Tirol Band Freitag, 9. Oktober 15.20 Uhr Trevor Jackson

16.40 Uhr The Weather Girls

18.00 Uhr Lemo

19.20 ORF Radio Tirol Band Samstag, 10. Oktober (TT-Tag) 15.20 Uhr Lena Schaur

16.40 Uhr Tagträumer

18.00 Uhr Josh.

19.20 Uhr ORF Radio Tirol Band Sonntag, 11. Oktober 14.20 Uhr Martin Locher & Band

15.40 Uhr The Monroes

17.00 Uhr Johnny Logan & Band

Treffpunkt TT-Café

Auch in diesem Jahr finden Messebesucherinnen und Messebesucher das TT-Café in der Halle A. Neben Infos zum Abo und TT-Club werden TT-Clubmitglieder zu Kaffee und Gebäck eingeladen. Einfach die aktuelle TT-Clubkarte 2026 mitnehmen, diese bei der „Bon-Station“ am TT-Café-Stand vorzeigen und einen Gutschein für Kaffee, Erfrischungsgetränke und Gebäck für sich und eine Begleitung schnappen.

Das TT-Café gilt als beliebter Treffpunkt bei der Innsbrucker Herbstmesse. © Axel Springer / TT