TT-Konzert mit Josh. & Co: Das ist los auf der Innsbrucker Herbstmesse

Josh., die Schlagerpiloten, Fantasy, die Nockis, Julian le Play, Alle Achtung, Dick Brave and the Backbeats und viele mehr. Auf die Besucherinnen und Besucher der heurigen Innsbrucker Herbstmesse wartet beste Live-Musik in der ORF Radio Tirol Musiklounge.

Innsbruck – Ab Mittwoch sind die Pforten der Innsbrucker Herbstmesse bis einschließlich Sonntag geöffnet und das Programm scheint nicht zu enttäuschen. Messebesucherinnen und -besucher können sich vor Ort ein vielfältiges Angebot zu klassischen Messethemen und bietet Platz für Verkostungen und Probierständen freuen. Inspirationen für das eigene Heim, kulinarische Highlights und neue Stücke für den Kleiderschrank laden zu einem Familien- und Einkaufserlebnis ein. Wer die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln plant, sollte wissen, dass im Ticketpreis die öffentliche An- und Abreise aus ganz Tirol inkludiert ist.

Besonders für TT-Clubmitglieder zahlt sich der Messebesuch aus, denn sie können die Messe kostenlos besuchen. Eine Begleitperson zahlt außerdem nur sieben Euro anstatt des regulären Eintrittspreises von neun Euro.

Musik ist Trumpf

Für beste Stimmung sorgen zudem zahlreiche Live-Auftritte von bekannten Künstlerinnen und Künstlern in der ORF Radio Tirol Musiklounge. Der ideale Treffpunkt nach dem Messebesuch, um Stars hautnah zu erleben und entspannt den Feierabend genießen. Die Konzerte finden im zweiten Stock der Halle A statt.

Chartstürmer Josh. rockt am TT-Tag um 18 Uhr die Bühne. © IMAGO/Harald Deubert

Josh. kommt zum TT-Tag am Freitag

Jedes Jahr gibt es im Rahmen der Musiklounge einen speziellen TT-Tag. Heuer ist das der Freitag. Er wird um 15.20 Uhr mit Martin Locher eröffnet. Weiter geht es um 16.40 Uhr mit Austro-Rocker Alexander Eder.

Ein Höhepunkt nicht nur des Freitags, sondern wohl der ganzen Herbstmesse stellt der Auftritt von Austropop-Superstar Josh. am Freitag um 18 Uhr dar. Er ist einer der erfolgreichsten heimischen Künstler der Gegenwart und wird neben seinem aktuellen Song „Ich tanze meinen Namen“, sicher auch einen Großteil seiner bekannten Hits performen.

Musikprogramm auf der Herbstmesse Mittwoch, 8. Oktober 13.30 Uhr Messeeröffnung

15.00 Uhr Mario & Christoph

15.50 Uhr Natalie Holzner

16.50 Uhr Die Schlagerpiloten

18.00 Uhr Fantasy Donnerstag, 9. Oktober 15.00 Uhr Gregor Glanz

16.00 Uhr Enrique Gasa Valga Limonada Dance Company

16.40 Uhr Pupo

18.00 Uhr Nockis Freitag, 10. Oktober (TT-Tag) 15.20 Uhr Martin Locher

16.40 Uhr Alexander Eder

18.00 Uhr Josh.

19.20 ORF Radio Tirol Band Samstag, 11. Oktober 15.00 Uhr Take Tonic

16.00 Uhr Enrique Gasa Valga Limonada Dance Company

16.40 Uhr Trevor Jackson

18.00 Uhr Dick Brave and the Backbeats

19.20 Uhr ORF Radio Tirol Band Sonntag, 12. Oktober 14.20 Uhr Anna-Sophie

15.40 Uhr Alle Achtung

17.00 Uhr Julian le Play

Treffpunkt TT-Café

Auch in diesem Jahr finden Messebesucherinnen und Messebesucher das TT-Café in der Halle A. Neben Infos zum Abo und TT-Club werden TT-Clubmitglieder zu Kaffee und Gebäck eingeladen. Einfach die aktuelle TT-Clubkarte 2025 mitnehmen, diese bei der „Bon-Station“ am TT-Café-Stand vorzeigen und einen Gutschein für Kaffee, Erfrischungsgetränke und Gebäck für sich und eine Begleitung schnappen.

Das TT-Café gilt als beliebter Treffpunkt bei der Innsbrucker Herbstmesse. © Axel Springer / TT