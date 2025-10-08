Mehr als nur Papierkram: Kunstschätze im Lienzer Gemeindeamt entdecken

Während die meisten Besucher der Liebburg in Lienz an Meldezettel und Bauanträge denken, verbirgt das historische Gemeindeamt eine Sammlung regionaler Kunstwerke. Am 12. Oktober lädt das Museum Schloss Bruck zu einer Entdeckungsreise durch diese verborgene Kunstwelt ein.

Lienz – Die Liebburg im Herzen von Lienz ist für die meisten Osttiroler ein Ort der Verwaltung und Bürokratie. Doch hinter der Fassade des Gemeindeamts verbirgt sich eine kleine Kunstsammlung.

"Lienz entdecken! Die Liebburg" ist bereits die vierte Veranstaltung einer beliebten Reihe, bei der das Museum Schloss Bruck gemeinsam mit Kunsthistorikerin Eleonora Bliem-Scolari die Kunst im öffentlichen Raum erkundet. Nach Spaziergängen durch die Wohnbauten des Südens, dem Weg vom Iselkai bis zum Johannesplatz und dem Ausflug vom Pfarrplatz zur HTL im vergangenen Jahr steht nun das Zentrum der Stadt im Fokus.

Die Gänge, Büros und der Ratsaal der Liebburg beherbergen Kunstwerke aus den vergangenen sieben Jahrzehnten. Die Sammlung umfasst Werke regionaler Künstler wie Franz Walchegger, Jos Pirkner, Fritz Ruprechter, Ilse Pfeifhofer, Michael Lang, Leonard Lorenz und Lois Salcher. Diese Kunstwerke, teils Schenkungen, teils Ankäufe der Stadt, bilden ein kleines Museum im Alltag der Stadtverwaltung.

Bliem-Scolari wird die Teilnehmer auf eine Zeitreise durch die regionale Kunstszene führen und dabei Skulpturen und Gemälde vorstellen, die oft unbemerkt bleiben. Die Kunsthistorikerin möchte damit den Blick für die Kunst schärfen, die uns im Alltag umgibt, aber häufig übersehen wird.

Eventinfos: