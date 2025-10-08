Beste Messe-Pause bei TT-Café und café+co

Keine Herbstmesse ohne TT-Café und mit der besten Kaffeeversorgung, die höchste Qualitätsansprüche erfüllt.

Beste Partner mit Tradition: Die treuen Abonnentinnen und Abonnenten der Tiroler Tageszeitung werden auf der Innsbrucker Herbstmesse wieder mit hervorragendem Kaffee von café+co in höchster Barista-Qualität verwöhnt.

Das Team von café+co versorgt Messe-Besucherinnen und -Besucher mit einer Extraportion Energie in Form von cremigem Cappuccino und Espresso. Dank schonend gerösteter Sorten und mit zwei professionellen Profi-Siebträgermaschinen zubereitet kann man in der Halle A im Erdgeschoß am Stand der Tiroler Tageszeitung eine „Beste Pause“ einlegen und den Rundgang danach mit neuem Elan fortsetzen.

Manuela, Manuel und Julian (v.l.) heißen die Besucherinnen und Besucher am TT-Café Stand der Tiroler Tageszeitung herzlich willkommen. © A.Springer