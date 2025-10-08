Beste Messe-Pause im TT-Café mit café+co
Keine Herbstmesse ohne das TT-Café und beste Kaffeeversorgung, die höchste Qualitätsansprüche erfüllt.
Beste Partner mit Tradition: Die treuen Abonnentinnen und Abonnenten der Tiroler Tageszeitung werden auf der Innsbrucker Herbstmesse wieder mit hervorragendem Kaffee von café+co in höchster Barista-Qualität verwöhnt.
Das Team von café+co versorgt Messe-Besucherinnen und -Besucher mit einer Extraportion Energie in Form von cremigem Cappuccino und Espresso. Dank schonend gerösteter Sorten und mit zwei professionellen Profi-Siebträgermaschinen zubereitet kann man in der Halle A im Erdgeschoß am Stand der Tiroler Tageszeitung eine „Beste Pause“ einlegen und den Rundgang danach mit neuem Elan fortsetzen.
TT-Clubmitglieder erhalten mit ihrer aktuellen TT-Clubkarte am TT-Café je ein Getränk und einen Snack gratis für sich und eine Begleitperson. TT-Clubmitglied erhalten auch kostenlosen Messe-Eintritt und die Begleitperson zahlt nur 7 statt 9 Euro. Besuchen Sie uns bis Sonntag, von 10 bis 18 Uhr.