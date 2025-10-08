VILLA JULIA – Zeit für mehr Lebensqualität
Mit der VILLA JULIA entsteht in Thaur ein Wohnprojekt, das den Alltag in ein Lebensgefühl verwandelt.
Die vier exklusiven Wohneinheiten, eingebettet in traumhafter Lage oberhalb des Dorfzentrums, eröffnen den Blick auf die Tiroler Bergwelt und die schöne Umgebung.
Die großzügigen Wohneinheiten in der modernen Villa haben rund 85 m² bis 140 m² Wohnfläche – verteilt auf drei lichtdurchflutete Ebenen. Die Architektur ist klar und modern, zugleich warm und einladend. Großzügige Grundrisse, edle Dielenböden und weitläufige Terrassen schaffen Räume voller Licht und Freiheit. Hier trifft Design auf Natürlichkeit – ein Zuhause, das inspiriert.
Auch das Bewusstsein für Nachhaltigkeit prägt die VILLA JULIA: Als Niedrigenergiehaus mit Luft-Wärmepumpe und moderner Haustechnik bietet sie höchsten Komfort und ein gutes Gefühl, umweltfreundlich zu leben. Überdachte Carports mit E-Ladestationen und großzügige Nebenräume runden das Angebot ab.
Wer hier einzieht, entscheidet sich nicht nur für eine Immobilie, sondern für ein Stück Lebensqualität – wertbeständig, stilvoll und mit Aussicht auf das Besondere.
DIE HIGHLIGHTS
Exklusive Lage mit Top-Ausblick
Moderne Architektur – stilvoll – lichtdurchflutet – hochwertig
Nachhaltige Energie – für energieeffizientes Wohnen
Wohnraumklimatisierung – optional
Hochwertige Ausstattung – nicht nur ein Schlagwort
Großzügige Außenflächen – mit Panoramablick
Optimale Anbindung – Innsbruck in wenigen Minuten
Maximaler Wohnkomfort – modern – großzügig – komfortabel
Freizeitparadies – vor der Haustür
Wertsteigerung – als Investition für die Zukunft
Kontakt/Verkauf
HORICON Immobilien GmbH
6020 Innsbruck
office@horicon.at
T. +43(0)512 21 40 50