Entgeltliche Einschaltung

VILLA JULIA – Zeit für mehr Lebensqualität

VILLA JULIA in Thaur – ein Wohnprojekt, das den Alltag in ein Lebensgefühl verwandelt.
© Horicon

Die vier exklusiven Wohneinheiten, eingebettet in traumhafter Lage oberhalb des Dorfzentrums, eröffnen den Blick auf die Tiroler Bergwelt und die schöne Umgebung.

Die großzügigen Wohneinheiten in der modernen Villa haben rund 85 m² bis 140 m² Wohnfläche – verteilt auf drei lichtdurchflutete Ebenen. Die Architektur ist klar und modern, zugleich warm und einladend. Großzügige Grundrisse, edle Dielenböden und weitläufige Terrassen schaffen Räume voller Licht und Freiheit. Hier trifft Design auf Natürlichkeit – ein Zuhause, das inspiriert.

Auch das Bewusstsein für Nachhaltigkeit prägt die VILLA JULIA: Als Niedrigenergiehaus mit Luft-Wärmepumpe und moderner Haustechnik bietet sie höchsten Komfort und ein gutes Gefühl, umweltfreundlich zu leben. Überdachte Carports mit E-Ladestationen und großzügige Nebenräume runden das Angebot ab.

Wer hier einzieht, entscheidet sich nicht nur für eine Immobilie, sondern für ein Stück Lebensqualität – wertbeständig, stilvoll und mit Aussicht auf das Besondere.

DIE HIGHLIGHTS

Exklusive Lage mit Top-Ausblick

Moderne Architektur – stilvoll – lichtdurchflutet – hochwertig

Nachhaltige Energie – für energieeffizientes Wohnen

Wohnraumklimatisierung – optional

Hochwertige Ausstattung – nicht nur ein Schlagwort

Großzügige Außenflächen – mit Panoramablick

Optimale Anbindung – Innsbruck in wenigen Minuten

Maximaler Wohnkomfort – modern – großzügig – komfortabel

Freizeitparadies – vor der Haustür

Wertsteigerung – als Investition für die Zukunft

Kontakt/Verkauf

HORICON Immobilien GmbH

6020 Innsbruck

office@horicon.at

T. +43(0)512 21 40 50

www.horicon.at

© Horicon