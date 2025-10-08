Jugendliche verwandeln Kufsteiner Jugendzentrum in Kunstgalerie

Vom 3. bis 5. Oktober stellten junge KünstlerInnen aus der Region ihre Werke im Jugendzentrum Kufstein aus. Die erste Jugendkunstausstellung dieser Art bot Einblicke in die kreative Vielfalt der lokalen Jugendszene.

Kufstein – Die Wände des Jugendzentrums Kufstein (JuZ) dienten drei Tage lang als Ausstellungsfläche für künstlerische Arbeiten von Jugendlichen. Bei der Premiere der Jugendkunstausstellung präsentierten Nachwuchskünstler ihre Werke der Öffentlichkeit.

Die Ausstellung ermöglichte den jungen Kreativen eine Plattform, um ihre künstlerischen Fähigkeiten zu zeigen. Besucher konnten verschiedene Kunstformen und Ausdrucksweisen entdecken, die das kreative Potenzial der regionalen Jugend widerspiegeln.

Malerei, Zeichnungen und Mixed Media

Gezeigt wurden großflächige Installationen sowie Werke aus Malerei, Zeichnung und Mixed Media, die die Bandbreite jugendlicher Ausdrucksformen widerspiegelten. Thematisch griffen die Arbeiten Themen wie Identität, Gemeinschaft, Popkultur und persönliche Erfahrungen auf.

Bei der Jugendkunstausstellung waren viele verschiedene Kunstformen dabei, von Mixed Media, über Malerei hin zu Zeichnungen und großflächigen Installationen. © Maria Reitberger