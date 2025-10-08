Archäologische Führung am Piller Sattel: Einblicke in ein prähistorisches Heiligtum

Am 18. Oktober lädt der Verein Archäologie Tirol zu einer Führung am Piller Sattel ein. Interessierte können dabei mehr über das prähistorische und römische Heiligtum auf der Piller Höhe erfahren und in die Welt antiker Opferrituale eintauchen.

Wenns, Fließ – Die Piller Höhe im Oberinntal zählt zu den bedeutendsten archäologischen Fundstätten Tirols. Bei der geführten Tour werden die Besonderheiten dieses historischen Kultplatzes näher beleuchtet. Teilnehmer erhalten Einblicke in die religiösen Praktiken und Opferhandlungen, die an diesem Ort über Jahrhunderte hinweg durchgeführt wurden.

Neben dem Heiligtum selbst stehen auch archäologische Funde aus der unmittelbaren Umgebung im Fokus der Führung. Die Experten des Vereins Archäologie Tirol werden zudem die historischen Altwege im Umfeld erläutern, die von der besonderen Bedeutung dieses Ortes als Verkehrs- und Handelsroute zeugen.

Auch eine Prozession ist an diesem historischen Fundort abgebildet. © Alexander Paschinger

Der Piller Sattel, der die Verbindung zwischen dem Inntal und dem Pitztal darstellt, war bereits in prähistorischer Zeit ein wichtiger Übergang. Die archäologischen Entdeckungen an diesem Ort geben Aufschluss über frühe Siedlungsstrukturen und kulturelle Praktiken in der Region.