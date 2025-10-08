Designierte Bürgermeisterin niedergestochen: Opfer belastet 17-jährige Tochter

Im deutschen Herdecke im Bundesland Nordrhein-Westfalen wird die neu gewählte Stadtchefin Iris Stalzer in ihrem Haus mit einem Messer attackiert. Bei der Vernehmung belastet die Frau ihre Tochter.

Die bei einem Messerangriff schwer verletzte designierte Herdecker Bürgermeisterin Iris Stalzer (SPD) ist laut Polizei von ihrer Tochter niedergestochen worden. Das Opfer habe bei einer Vernehmung die 17-Jährige belastet, teilten die Ermittler am Mittwoch mit. Die Kommunalpolitikerin aus dem deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen sei nunmehr außer Lebensgefahr. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wird die Tat von den Ermittlern als gefährliche Körperverletzung eingestuft.

🎥 Video | Designierte Herdecker Bürgermeisterin niedergestochen

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von Glomex (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen

Es sei von einer familiären Angelegenheit auszugehen, sagte der zuständige Oberstaatsanwalt Bernd Haldorn. Haftgründe für die Tochter lägen nicht vor. Sie solle deshalb ebenso wie der nach der Attacke zunächst in Gewahrsam genommene 15 Jahre alte Sohn von der Polizei entlassen werden. Die Kinder sollten an das Jugendamt übergeben werden.