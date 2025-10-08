Fünfte Gruppe in Kinderkrippe eröffnet: Axams erfüllt Anspruch auf Betreuung

Die Errichtungskosten für eine weitere Kinderkrippengruppe beliefen sich auf 646.000 Euro und wurden vom Land Tirol gefördert.

Axams – Die Gemeinde Axams kann allen Kindern, die mit September 18 Monate alt sind, in Zusammenarbeit mit dem slw einen bedarfsorientierten Kinderbetreuungsplatz ganzjährig und ganztägig (7-17 Uhr) anbieten. In insgesamt zehn Kindergarten- und seit heuer fünf Kinderkrippengruppen werden derzeit insgesamt 265 Sprösslinge betreut.

Mit der gerade in Betrieb genommenen fünften Kinderkrippengruppe kann auch der Rechtsanspruch auf elementare Bildung gewährleistet werden. Die Errichtungskosten für eine weitere Kinderkrippengruppe beliefen sich auf 646.000 Euro und wurden vom Land Tirol gefördert. Insgesamt gibt die Gemeinde jährlich 1,9 Mio. Euro für die elementare Kinderbetreuung aus.

„Investitionen in die Kinderbetreuung sind Investitionen in unsere Zukunft. Auch wenn der finanzielle Rahmen der Gemeinde immer enger wird, haben wir unser hervorragendes Betreuungsangebot weiter ausgebaut und versuchen es auf dem jetzigen Stand zu halten“, erklärt Bürgermeister Thomas Suitner.