Auch Magistrats-Umbau regt auf

Klamme Kassen: Stadt Innsbruck muss Gehaltsreform auf Eis legen

Die Stadt Innsbruck kann sich die geplante Gehaltsreform für die städtischen Bediensteten derzeit nicht leisten. Die Opposition sieht die Gründe dafür in den massiven Personalzuwächsen der letzten Jahre.
Michael Domanig

Lange vorbereitet, nun aus budgetären Gründen nicht möglich: Die Stadt Innsbruck muss die geplante Besoldungsreform für ihre MitarbeiterInnen vorerst abblasen. Massive Kritik der Opposition setzt es auch rund um die Schaffung einer neuen Abteilung im Magistrat. Eine Vorschau auf den Gemeinderat am Donnerstag.

