Klamme Kassen: Stadt Innsbruck muss Gehaltsreform auf Eis legen

Lange vorbereitet, nun aus budgetären Gründen nicht möglich: Die Stadt Innsbruck muss die geplante Besoldungsreform für ihre MitarbeiterInnen vorerst abblasen. Massive Kritik der Opposition setzt es auch rund um die Schaffung einer neuen Abteilung im Magistrat. Eine Vorschau auf den Gemeinderat am Donnerstag.