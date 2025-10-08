Drei Personen zum Hechtsee gebracht: Tiroler Polizei sucht Schlepper

Nachdem die deutsche Polizei am vergangenen Samstag (4. Oktober) – wie berichtet – in Kiefersfelden drei Menschen aus Syrien aufgegriffen hat, wird nun nach den mutmaßlichen Schleppern gesucht.

Gegen 11.20 Uhr trafen die deutschen Beamten auf einem Parkplatz auf die beiden jungen Männer (15 und 19) und die junge Frau (20). Die drei sollen zuvor mit einem kleinen Auto über die L210 bis zum Parkplatz am Hechtsee in Thierberg gebracht worden und anschließend zu Fuß nach Kiefersfelden gelangt sein.