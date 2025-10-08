Starker Rauch sorgte für Feuerwehreinsatz in Haller Pflegeheim

Hall in Tirol – Starker Rauch löste Mittwochfrüh Brandalarm in einer Pflegeeinrichtung in Hall aus. Im Untergeschoss war an einem Notstromaggregat Öl ausgetreten. Dieses erhitze sich stark und führte laut Polizei zur Rauchentwicklung.

Die Freiwillige Feuerwehr Hall rückte mit 28 Einsatzkräften an. Sie konnten das Öl binden und das Untergeschoss belüften. Verletzt wurde niemand. Der Betrieb in der Einrichtung war nicht eingeschränkt.